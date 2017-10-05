Перес может приобрести топ-форварда уже в январе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может приобрести топ-форварда уже ближайшей зимой.

Так, по информации испанской прессы, босс королевского клуба внимательно следит за результатами своей команды, и в случае, если "сливочные" не обретут свою прошлогоднюю форму, он будет готов предпринять попытки подписать нападающего французского ПСЖ Эдинсона Кавани.

Напомним, ПСЖ определился с ценой на Кавани. | soccernews.ru