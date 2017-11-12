Перес может решиться на покупку Фекира уже в январе

Теги флорентино пересреал мадридлионнабиль фекир

Перес может решиться на покупку Фекира уже в январеПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес может решиться на покупку полузащитника французского "Лиона" Набиля Фекира уже в зимнее трансферное окно.

По сведениям испанской прессы, на такой шаг босс королевского клуба может пойти, если до нового года его команда коренным образом не улучшит свои результаты в чемпионате и Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне Фекир забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Лион".

Напомним, Аррисабалага прокомментировал интерес "Реала" к своей персоне. | soccernews.ru

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