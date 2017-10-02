Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может решиться на покупку одного из ведущих игроков "Атлетико".

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба одним из кандидатов на замену основному голкиперу своей команды рассматривает "первого номера" "матрасников" Яна Облака. Однако, чтобы заполучить словенца, Пересу придется не только заплатить за него солидную сумму отступных в размере 100 миллионов евро, но и выдержать конкуренцию со стороны французского ПСЖ, который также активно интересуется 24-летним вратарем.

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