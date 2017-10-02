Перес может решиться на покупку одного из ведущих игроков "Атлетико"

Теги атлетико мадридфлорентино пересреал мадридян облак

Перес может решиться на покупку одного из ведущих игроков "Атлетико"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может решиться на покупку одного из ведущих игроков "Атлетико".

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба одним из кандидатов на замену основному голкиперу своей команды рассматривает "первого номера" "матрасников" Яна Облака. Однако, чтобы заполучить словенца, Пересу придется не только заплатить за него солидную сумму отступных в размере 100 миллионов евро, но и выдержать конкуренцию со стороны французского ПСЖ, который также активно интересуется 24-летним вратарем.

Напомним, Зидан остался недоволен формой Асенсио. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов