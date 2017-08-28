Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может решиться на покупку звездного нападающего, информирует испанская пресса.

Так, неудачные действия линии атаки королевского клуба в лице Гарета Бэйла и Карима Бензема во вчерашнем матче против "Валенсии" побудили босса "сливочных" рассмотреть возможность приобретения топового нападающего до закрытия текущего трансферного окна. В число претендентов на усиление нападения "Реала" Пересом были включены: Пауло Дибала ("Ювентус"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд).

Напомним, в "Реале" выразили недовольство работой арбитров в первых матчах команды в сезоне. | soccernews.ru