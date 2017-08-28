Перес может решиться на покупку звездного нападающего

Теги флорентино переспьер-эмерик обамеянгпауло дибалахарри кейнреал мадрид

Перес может решиться на покупку звездного нападающегоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес может решиться на покупку звездного нападающего, информирует испанская пресса.

Так, неудачные действия линии атаки королевского клуба в лице Гарета Бэйла и Карима Бензема во вчерашнем матче против "Валенсии" побудили босса "сливочных" рассмотреть возможность приобретения топового нападающего до закрытия текущего трансферного окна. В число претендентов на усиление нападения "Реала" Пересом были включены: Пауло Дибала ("Ювентус"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд).

Напомним, в "Реале" выразили недовольство работой арбитров в первых матчах команды в сезоне. | soccernews.ru

комментарии
Отшельник

обоссаный это ты со своей путалоной... сосите дальше

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Петя

Пошёл ты нахуй со своим Дибалой, хуй те, в барсу не ушёл и в обосанный реал не уйдёт

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Миха

Обамеянг и нечего тут думать

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CR7

Дибала

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Руслан Кудрин

Пьер-Эмерик Обамеянг или Пауло Дибала

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