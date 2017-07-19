Перес может решиться на продажу ключевого хавбека "Реала"

Теги миланреал мадридфлорентино переслука модрич

Перес может решиться на продажу ключевого хавбека "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может решиться на продажу ключевого полузащитника своей команды Луки Модрича.

Как информирует испанская пресса, серьезную заинтересованность в услугах хорватского хавбека, которому уже этой осенью исполнится 32 года, проявляет итальянский "Милан". Ввиду возраста футболиста, а также его не самой лучшей игры во второй половине минувшего сезона босс королевского клуба вполне будет готов рассмотреть возможное предложение "россонери" в случае, если оно окажется солидным в финансовом плане.

Напомним, Зидан попросил Переса укрепить центр обороны "Реала" своим соотечественником. | soccernews.ru

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