Перес может решиться на продажу ключевого хавбека "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может решиться на продажу ключевого полузащитника своей команды Луки Модрича.

Как информирует испанская пресса, серьезную заинтересованность в услугах хорватского хавбека, которому уже этой осенью исполнится 32 года, проявляет итальянский "Милан". Ввиду возраста футболиста, а также его не самой лучшей игры во второй половине минувшего сезона босс королевского клуба вполне будет готов рассмотреть возможное предложение "россонери" в случае, если оно окажется солидным в финансовом плане.

Напомним, Зидан попросил Переса укрепить центр обороны "Реала" своим соотечественником. | soccernews.ru