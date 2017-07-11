Перес может сорвать еще один возможный трансфер "Барселоны"

Теги барселонареал мадридгуанчжоупаулиньофлорентино перес

Перес может сорвать еще один возможный трансфер "Барселоны"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может сорвать еще один возможный трансфер каталонской "Барселоны".

Как информирует Mundo Deportivo, босс королевского клуба ввиду близкой дружбы со своим коллегой из китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Лю Енчжу может посодействовать тому, чтобы гранд из Поднебесной отказал "сине-гранатовым" в приобретении своего полузащитника Паулиньо.

Напомним, "Барселона" сделала финальное предложение по Паулиньо. | soccernews.ru

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