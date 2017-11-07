Перес может совершить мегатрансфер уже в зимнее трансферное окно

Теги пауло дибалареал мадридфлорентино пересювентус

Перес может совершить мегатрансфер уже в зимнее трансферное окноПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес может совершить мегатрансфер уже в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассматривает вариант с приобретением в январе форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы. За 23-летнего нападающего "старой сеньоры" Перес будет готов выложить 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала забил 13 мячей и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за "Ювентус".

Напомним, Неймар рассматривает вариант с переходом в "Реал". | soccernews.ru

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