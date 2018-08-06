Перес может увеличить предложение по Куртуа

Мадридский "Реал" все еще не может согласовать трансфер голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа, информирует Football Espana.

Однако уже в ближайшее время, по сведениям источника, "сливочные" планируют таки закрыть сделку по бельгийцу. Так, босс королевского клуба Флорентино Перес уже в ближайшее время намерен поднять ставку с 45-ти миллионов евро за 26-летнего вратаря, так как опасается, что после закрытия трансферного окна в Англии "аристократы" свернут все переговоры по своему игроку ввиду того, что не смогут подписать ему замены.

Напомним, в последние месяцы своего пребывания в "Реале" у Роналду испортились отношения с двумя звездными партнерами. | soccernews.ru