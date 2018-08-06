Перес может увеличить предложение по Куртуа

Теги реал мадридчелсифлорентино перестибо куртуа

Перес может увеличить предложение по КуртуаМадридский "Реал" все еще не может согласовать трансфер голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа, информирует Football Espana.

Однако уже в ближайшее время, по сведениям источника, "сливочные" планируют таки закрыть сделку по бельгийцу. Так, босс королевского клуба Флорентино Перес уже в ближайшее время намерен поднять ставку с 45-ти миллионов евро за 26-летнего вратаря, так как опасается, что после закрытия трансферного окна в Англии "аристократы" свернут все переговоры по своему игроку ввиду того, что не смогут подписать ему замены.

Напомним,  в последние месяцы своего пребывания в "Реале" у Роналду испортились отношения с двумя звездными партнерами. | soccernews.ru

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