Перес может вернуть Хамеса

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес может вернуть в свою команду полузащитника Хамеса Родригеса, который на два года был отдан в аренду мюнхенской "Баварии".

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассматривает вариант разрыва соглашения с чемпионом Германии по 26-летнему хавбеку. Однако такое развитие событий будет возможно только в том случае, если текущий сезон окажется провальным для "сливочных" и Пересу придется выходить на трансферный рынок с целью усиления команды.

Напомним, "Реал" провел переговоры с Гризманном. | soccernews.ru