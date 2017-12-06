Перес может вернуть Хамеса

Теги флорентино пересхамес родригесреал мадридбавария мюнхен

Перес может вернуть ХамесаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес может вернуть в свою команду полузащитника Хамеса Родригеса, который на два года был отдан в аренду мюнхенской "Баварии".

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассматривает вариант разрыва соглашения с чемпионом Германии по 26-летнему хавбеку. Однако такое развитие событий будет возможно только в том случае, если текущий сезон окажется провальным для "сливочных" и Пересу придется выходить на трансферный рынок с целью усиления команды.

Напомним, "Реал" провел переговоры с Гризманном. | soccernews.ru

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