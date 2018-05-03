Перес может выложить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Атлетико"

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Перес может выложить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Атлетико"Ближайшим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен предпринять попытки подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Однако, как информирует испанская пресса, если приобрести стража ворот "красных дьяволов" боссу королевского клуба так и не удастся, он будет готов заплатить сумму отступных в размере 100 миллионов евро за вратаря земляков из "Атлетико" Яна Облака.

Напомним, Перес готов выслушать предложение "Баварии" по Бэйлу. | soccernews.ru

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