Перес на пост тренера "Реала" рассматривает только одного кандидата

Президент "Реала" Флорентино Перес определился с будущим наставником команды.

Как сообщает Goal.com, Перес хочет видеть на тренерском мостике команды Маурисио Почеттино. Отмечается, что аргентинец является единственным кандидатом на смену Сантьяго Солари.

Если "Реалу" удастся договориться с Почеттино, то он возглавит клуб в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что еще кандидатом на пост тренера является Леонарду Жардим.

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