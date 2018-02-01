Перес нацелился на хавбека из Бундеслиги
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в подписании воспитанника своего клуба Омара Маскареля, ныне выступающего за "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.
Как информирует испанская пресса, босс "сливочных" планирует подписать 24-летнего хавбека немецкого клуба следующим летом, чтобы сразу же перепродать его по более выгодной цене.
В нынешнем сезоне Маскарель сыграл всего в 3 матчах за "Айнтрахт".
Напомним, Зидан может быть уволен по итогам матчей с ПСЖ. | soccernews.ru
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