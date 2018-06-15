Перес нацелился на хавбека ПСЖ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на ведущего полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба видит в 25-летнем хавбеке парижан игрока, способного одним из лидеров своей новой команды в середине поля. Поспособствовать переходу итальянца на "Сантьяго Бернабеу" должно желание новоиспеченного главного тренера чемпионов Франции Томаса Тухеля расстаться с ним.

Напомним, на Верратти претендуют два европейских топ-клуба. | soccernews.ru