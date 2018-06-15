Перес нацелился на хавбека ПСЖ

Теги флорентино пересреал мадридпсжмарко верратти

Перес нацелился на хавбека ПСЖПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на ведущего полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба видит в 25-летнем хавбеке парижан игрока, способного одним из лидеров своей новой команды в середине поля. Поспособствовать переходу итальянца на "Сантьяго Бернабеу" должно желание новоиспеченного главного тренера чемпионов Франции Томаса Тухеля расстаться с ним.

Напомним, на Верратти претендуют два европейских топ-клуба. | soccernews.ru

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