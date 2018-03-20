Перес нацелился на ключевого хавбека ПСЖ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на ключевого полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Как информируют источники из Испании, босс королевского клуба намерен предпринять попытки подписать 25-летнего хавбека ближайшим летом. Ожидается, что сам итальянец и парижане будут готовы выслушать предложение "сливочных".

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за ПСЖ.

Напомним, Верратти высказался о потере его командой Неймара. | soccernews.ru