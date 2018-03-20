Перес нацелился на ключевого хавбека ПСЖ

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Перес нацелился на ключевого хавбека ПСЖПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на ключевого полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Как информируют источники из Испании, босс королевского клуба намерен предпринять попытки подписать 25-летнего хавбека ближайшим летом. Ожидается, что сам итальянец и парижане будут готовы выслушать предложение "сливочных".

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за ПСЖ.

Напомним, Верратти высказался о потере его командой Неймара. | soccernews.ru

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