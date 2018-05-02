Перес нацелился на ключевого защитника "Баварии"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на ключевого защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.
Как информирует испанская пресса, королевский клуб уже провел предварительные переговоры с представителями 25-летнего чемпиона Германии, итоги которых оказались весьма успешными для "сливочных". Ожидается, что уже ближайшим летом австриец переберется на "Сантьяго Бернабеу".
В нынешнем сезоне Алаба забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Баварию".
Напомним, "Реал" повторил достижение "Ювентуса". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|81
|2
|Шальке
|32
|57
|3
|Боруссия Дортмунд
|32
|55
|4
|Хоффенхайм
|32
|52
|5
|Байер Леверкузен
|32
|51
|6
|РБ Лейпциг
|32
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|46
|8
|Штутгарт
|32
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|44
|10
|Герта
|32
|43
|11
|Аугсбург
|32
|41
|12
|Вердер Бремен
|32
|38
|13
|Ганновер 96
|32
|36
|14
|Майнц 05
|32
|33
|15
|Фрайбург
|32
|33
|16
|Вольфсбург
|32
|30
|17
|Гамбург
|32
|28
|18
|Кельн
|32
|22