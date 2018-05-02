Перес нацелился на ключевого защитника "Баварии"

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Перес нацелился на ключевого защитника "Баварии"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на ключевого защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб уже провел предварительные переговоры с представителями 25-летнего чемпиона Германии, итоги которых оказались весьма успешными для "сливочных". Ожидается, что уже ближайшим летом австриец переберется на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Алаба забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" повторил достижение "Ювентуса". | soccernews.ru

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