Перес нацелился на ведущего игрока "Барселоны"

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Перес нацелился на ведущего игрока "Барселоны"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, босс королевского клуба будет готов заплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока. При этом Перес предпримет попытки убедить самого француза более выгодным предложением перебраться в стан "сливочных".

Напомним, "Реал" вышел из отпуска. | soccernews.ru

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