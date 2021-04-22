Перес намекнул на виновника развала Суперлиги Европы

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал понять, что идея создания Суперлиги Европы провалилась из-за манчестерского клуба.

"Владельцы из Манчестера начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу, а клубы-основатели так и не будут вознаграждены", - сказал Перес, не уточнив при этом, имеет он в виду "Сити" или "Юнайтед".

Напомним, что первыми о выходе из Суперлиги объявили как раз "горожане".

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