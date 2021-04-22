Перес намекнул на виновника развала Суперлиги Европы

Теги реал мадридфлорентино пересманчестер юнайтедманчестер сити

Перес намекнул на виновника развала Суперлиги Европы

Фото AFP

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал понять, что идея создания Суперлиги Европы провалилась из-за манчестерского клуба.

"Владельцы из Манчестера начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу, а клубы-основатели так и не будут вознаграждены", - сказал Перес, не уточнив при этом, имеет он в виду "Сити" или "Юнайтед".

Напомним, что первыми о выходе из Суперлиги объявили как раз "горожане".

Не пропустите: Перес назвал четыре клуба, которые остались в Суперлиге. | http://soccernews.ru
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