Перес намекнул на виновника развала Суперлиги Европы
Фото AFP
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал понять, что идея создания Суперлиги Европы провалилась из-за манчестерского клуба.
"Владельцы из Манчестера начали агитационную кампанию, манипулируя тем, что мы собираемся закрыть лигу, а клубы-основатели так и не будут вознаграждены", - сказал Перес, не уточнив при этом, имеет он в виду "Сити" или "Юнайтед".
Напомним, что первыми о выходе из Суперлиги объявили как раз "горожане".
Не пропустите: Перес назвал четыре клуба, которые остались в Суперлиге. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Назначены арбитры на матчи 27-го тура РПЛ
-
Чемпионаты Англии и Шотландии могут объединиться в одну лигу
-
Что известно о новом формате Лиги Чемпионов? Больше команд, отмена группового этапа, новые правила квалификации
-
"Краснодар" нацелился на хавбека "Локомотива"
-
Тренер "Тоттенхэма" Мэйсон стал рекордсменом АПЛ в дебютном матче
Лента новостей
-
Клубы немецких Бундеслиг уйдут на строгий карантин
-
Назначены арбитры на матчи 27-го тура РПЛ
-
Фанаты "Манчестер Юнайтед" заблокировали базу клуба
-
Агуэро назвал условие, при котором перейдет в "Барселону"
-
Бэйл прокомментировал первую победу "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью
-
Шварц рассказал о планах "Динамо" на остаток сезона
-
Перес намекнул на виновника развала Суперлиги Европы
-
Аршавин назвал фаворитов Евро-2020
-
"Спартак" поздравил Карреру с днём рождения
-
Чемпионаты Англии и Шотландии могут объединиться в одну лигу
-
ЦСКА инициирует разбор судейства в кубковом матче с "Локомотивом"
-
Тренера "Шахтёра" зовут в Катар
-
1
Чеферин: "Из клубов Суперлиги "Барселона" разочаровала меньше всех"
-
Что известно о новом формате Лиги Чемпионов? Больше команд, отмена группового этапа, новые правила квалификации
-
Дзюба прокомментировал провал Суперлиги Европы
-
Перес не исключил уход Варана из "Реала"
-
Роналду - Хэмилтону: "Выглядишь прекрасно, пусть и не так хорошо, как я"
-
Вернблум рассказал о переговорах с ЦСКА
-
Серия "Реала" без пенальти в Ла Лиге длилась 25 матчей
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18