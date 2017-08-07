Перес намерен до конца недели провернуть громкий трансфер

До конца текущей недели президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен провернуть громкий входящий трансфер.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба планирует в течение ближайших семи дней заполучить форварда "Монако" Килиана Мбаппе. Спешка с возможным трансфером 18-летнего нападающего монегасков связана с тем, что президент "сливочных" хочет, чтобы его очередной звездный подписант дебютировал на "Сантьяго Бернабеу" в ответном матче за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны".

Напомним, Зидан назван самым дорогим трансфером "Реала" в истории. | soccernews.ru