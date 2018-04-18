Перес намерен обменять Бензема на звезду АПЛ

Теги флорентино пересреал мадридкарим бенземаливерпульмохамед салах

Перес намерен обменять Бензема на звезду АПЛПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов расстаться с форвардом своей команды Каримом Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассчитывает включить 30-летнего нападающего в сделку по вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, дабы уменьшить сумму, которую придется заплатить за трансфер египтянина.

Напомним, Зидан выступает против продажи Бензема. | soccernews.ru

комментарии
Спец

Такую хуйню писать!) побойтесь Бога!) Бензема нахрен не сдался Клоппу...он даже не подходит Ливерпулю.

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