Перес намерен обменять Бензема на звезду АПЛ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов расстаться с форвардом своей команды Каримом Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассчитывает включить 30-летнего нападающего в сделку по вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, дабы уменьшить сумму, которую придется заплатить за трансфер египтянина.

Напомним, Зидан выступает против продажи Бензема. | soccernews.ru