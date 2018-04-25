Перес намерен обменять Бэйла на одну из трансферных целей "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен использовать вингера своей команды Гарета Бэйла в качестве "разменной монеты".

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба будет готов предложить валлийца в обмен на лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и доплатить при этом за египтянина еще 125 миллионов евро сверху.

Напомним, Перес готовит 200 миллионов евро на нового форварда. | soccernews.ru