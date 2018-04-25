Перес намерен обменять Бэйла на одну из трансферных целей "Реала"

Теги реал мадридливерпульфлорентино пересгарет бэйлмохамед салах

Перес намерен обменять Бэйла на одну из трансферных целей "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен использовать вингера своей команды Гарета Бэйла в качестве "разменной монеты".

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба будет готов предложить валлийца в обмен на лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха и доплатить при этом за египтянина еще 125 миллионов евро сверху. 

Напомним, Перес готовит 200 миллионов евро на нового форварда. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов