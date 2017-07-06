Перес намерен оставить "Барселону" без усилений в центр поля

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен оставить каталонскую "Барселону" без усилений в центр поля.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассчитывает перехватить у "сине-гранатовых" их общую трансферную цель - Дани Себальоса из "Бетиса". Перес понимает, что, если ему удастся заполучить 20-летнего хавбека "зелено-белых", "Барса" может так и не подписать игрока в линию полузащиты, так как каталонский гранд имеет серьезные проблемы с приобретением своего приоритетного кандидата в средину поля - Марко Верратти из французского ПСЖ.

Напомним, Тер Штеген считает чемпионство "Реала" заслуженным. | soccernews.ru