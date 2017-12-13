Перес намерен отказаться от сотрудничества с "Adidas"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен отказаться от сотрудничества с немецким производителем спортивной экипировки "Adidas".

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба остался недоволен тем, что многолетний партнер "сливочных" не готов подписывать новое соглашение с существенным увеличением суммы спонсорских отчислений. Ввиду этого Перес планирует рассмотреть предложения других спортивных брендов, поставляющих экипировку для футбольных команд.

Напомним, "Реал" может отказаться от трансфера Икарди из-за Роналду. | soccernews.ru