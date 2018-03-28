Перес намерен отказаться от трансфера Салаха из-за его высокой стоимости в пользу другой звезды

Теги реал мадридфлорентино переспауло дибалаливерпульмохамед салахювентус

Перес намерен отказаться от трансфера Салаха из-за его высокой стоимости в пользу другой звездыПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен отказаться от трансфера вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха из-за его высокой трансферной стоимости, которая равняется 200 миллионам евро.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба не намерен платить указанную сумму за египтянина. Поэтому главной трансферной целью для "сливочных" на ближайшее лето может стать форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала, подписание которого оценивается вдвое дешевле.

Напомним, Иско намерен покинуть "Реал". | soccernews.ru

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