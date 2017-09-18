Перес намерен перехватить у "Барселоны" еще одну общую трансферную цель

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен перехватить у каталонской "Барселоны" еще одного игрока.

Как информирует испанская пресса, оба гранда Ла Лиги заинтересованы в подписании защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта. Учитывая то, что видеть в своей команде 23-летнего бека желает лично главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, босс королевского клуба планирует сделать все возможное, чтобы перспективный француз отдал предпочтение переходу в "Реал".

Напомним, в "Реале" растет недовольство двух игроков. | soccernews.ru