Перес намерен подписать летнюю трансферную цель "Барселоны"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен подписать летнюю трансферную цель каталонской "Барселоны".
Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба готовит предложение по защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину. 22-летний бек "канониров" рассматривается Пересом как альтернатива на правом фланге защиты своей команды Дани Карвахалю, который имеет проблемы с сердцем.
Напомним, "Реал" поборется с "Барселоной" за защитника "Челси". | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|8
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|2
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|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Саутгемптон
|8
|9
|11
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3