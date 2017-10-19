Перес намерен подписать летнюю трансферную цель "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонаарсенал лондонфлорентино пересдани карвахальэктор бельерин

Перес намерен подписать летнюю трансферную цель "Барселоны"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен подписать летнюю трансферную цель каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба готовит предложение по защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину. 22-летний бек "канониров" рассматривается Пересом как альтернатива на правом фланге защиты своей команды Дани Карвахалю, который имеет проблемы с сердцем.

Напомним, "Реал" поборется с "Барселоной" за защитника "Челси". | soccernews.ru

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