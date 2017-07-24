Перес намерен подписать Мбаппе в течение ближайших семи дней

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен подписать форварда "Монако" Килиана Мбаппе в течение ближайших семи дней.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба хочет, чтобы его очередной громкий подписант смог дебютировать в стане "сливочных" уже в матче за Суперкубкок УЕФА, в котором 8-го августа его команда встретится с английским "Манчестер Юнайтед". Поэтому он планирует направить все свои связи и усилия для достижения позитивных результатов в переговорах с монегасками.

Напомним, Тео Эрнандес прокомментировал свой дебют в "Реале". | soccernews.ru