Перес намерен подписать вингера дортмундской "Боруссии"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен подписать американского вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

Как информирует испанская пресса, приобретение 19-летнего футболиста "шершней" будет нести в себе для "сливочных" двойную выгоду - команда усилится перспективным игроком, а клуб получит дополнительную возможность для продвижения своего бренда в США.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Боруссию".

Напомним, летом "Реал" может лишиться своего звездного трио ВВС. | soccernews.ru