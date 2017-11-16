Перес намерен подписать вингера дортмундской "Боруссии"

Теги реал мадридборуссия дортмундфлорентино перескристиан пулишич

Перес намерен подписать вингера дортмундской "Боруссии"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен подписать американского вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

Как информирует испанская пресса, приобретение 19-летнего футболиста "шершней" будет нести в себе для "сливочных" двойную выгоду - команда усилится перспективным игроком, а клуб получит дополнительную возможность для продвижения своего бренда в США.

В нынешнем сезоне Пулишич забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Боруссию".

Напомним, летом "Реал" может лишиться своего звездного трио ВВС. | soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
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