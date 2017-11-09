Перес намерен помочь ПСЖ избежать проблем с правилом финансового Fair Play

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Перес намерен помочь ПСЖ избежать проблем с правилом финансового Fair PlayПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен помочь французскому ПСЖ избежать проблем с правилом финансового Fair Play.

Так, по информации испанской прессы, босс королевского клуба рассчитывает подписать защитника парижан Маркиньоса, предложив за него 80 миллионов евро - сумму, на которую "красно-синим" необходимо продать своих игроков, чтобы избежать проблем с УЕФА.

Напомним, Азар готов присоединиться к "Реалу" при одном условии. | soccernews.ru

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