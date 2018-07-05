Перес намерен предложить Роналду существенно улучшенный контракт

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен предложить ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду существенно улучшенный контракт.

Так, по сведениям Daily Record, на "Сантьяго Бернабеу" пока не смирились с возможным отъездом португальца. Ожидается, что в ближайшее время босс королевского клуба сделает предложение 33-летнему нападающему о значительном повышении ему оклада.

Напомним, Моджи заявил, что Роналду уже подписал контракт с "Ювентусом". | soccernews.ru