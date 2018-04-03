Перес намерен предложить за Дибалу хавбека "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в обмене игроками с туринским "Ювентусом".

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба рассчитывает подписать в свою команду форварда "старой синьоры" Пауло Дибалу. При этом, дабы чемпионы Италии были более сговорчивыми в будущих переговорах, он намерен включить в возможную сделку по аргентинцу хавбека "сливочных" Дани Себальоса, который входит в сферу интересов "Юве".

Напомним, "Ювентус" уже определился с заменой для Дибалы. | soccernews.ru