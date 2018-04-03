Перес намерен предложить за Дибалу хавбека "Реала"

Теги реал мадридфлорентино пересдани себальосювентуспауло дибала

Перес намерен предложить за Дибалу хавбека "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заинтересован в обмене игроками с туринским "Ювентусом".

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба рассчитывает подписать в свою команду форварда "старой синьоры" Пауло Дибалу. При этом, дабы чемпионы Италии были более сговорчивыми в будущих переговорах, он намерен включить в возможную сделку по аргентинцу хавбека "сливочных" Дани Себальоса, который входит в сферу интересов "Юве".

Напомним, "Ювентус" уже определился с заменой для Дибалы. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов