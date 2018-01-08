Перес намерен предоставить Бэйлу еще один шанс
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен предоставить вингеру своей команды Гарету Бэйлу еще один шанс.
Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба, который уже задумывается над летней продажей 28-летнего валлийца, планирует повременить с принятием решения по будущему футболиста. В частности, Перес готов будет изменить свою позицию по будущему Бэйла и отказаться от его выставления на трансфер, если в текущем сезоне он выйдет на привычный для него уровень игры.
Напомним, Каземиро все еще верит в чемпионство. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11