Перес намерен предпринять попытки подписать хавбека "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погбафлорентино перес

Перес намерен предпринять попытки подписать хавбека "Манчестер Юнайтед"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен предпринять попытки подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По сведениям Tuttosport, босс королевского клуба возобновил свой интерес к 25-летнему хавбеку "красных дьяволов" после его выступления на Чемпионате Мира в России. Уже на следующей неделе, когда завершится главный турнир четырехлетия, Перес планирует вступить переговоры по французу.

Напомним, "Реал" готовит космическое предложение по Мбаппе. | soccernews.ru

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