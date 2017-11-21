Перес намерен продать Бензема английскому гранду

Теги реал мадридфлорентино перескарим бенземаарсенал лондоналексис санчес

Перес намерен продать Бензема английскому грандуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен продать форварда своей команды Карима Бензема лондонскому "Арсеналу".

Как информирует испанская пресса, на сегодняшний день "канониры" называются главным претендентом на 29-летнего нападающего "сливочных", который рассматривается ими в качестве замены Алексису Санчесу. Именно этим обстоятельством и намерен воспользоваться босс королевского клуба, чтобы, наконец, расстаться с французом.

В нынешнем сезоне Бензема забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" имеет общую трансферную цель на январь с "Барселоной". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов