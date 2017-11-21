Перес намерен продать Бензема английскому гранду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен продать форварда своей команды Карима Бензема лондонскому "Арсеналу".

Как информирует испанская пресса, на сегодняшний день "канониры" называются главным претендентом на 29-летнего нападающего "сливочных", который рассматривается ими в качестве замены Алексису Санчесу. Именно этим обстоятельством и намерен воспользоваться босс королевского клуба, чтобы, наконец, расстаться с французом.

В нынешнем сезоне Бензема забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" имеет общую трансферную цель на январь с "Барселоной". | soccernews.ru