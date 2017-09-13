Перес намерен расстаться с ключевым игроком "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с ведущим форвардом своей команды Каримом Бензема.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба, несмотря на скорое продление контракта с футболистом, рассматривает вариант с его продажей в летнее трансферное окно. На место француза Перес рассчитывает приобрести нападающего с мировым именем, однако во многом планы президента будут зависеть от позиции главного тренера команды Зинедина Зидана, у которого Бензема является одним из неприкосновенных игроков.

Напомним, Санчес уже выразил желание перебраться в "Реал". | soccernews.ru