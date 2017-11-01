Перес намерен расстаться с одним из ключевых игроков в построениях Зидана

Теги флорентино пересреал мадридкарим бенземазинедин зидан

Перес намерен расстаться с одним из ключевых игроков в построениях ЗиданаСледующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с ведущим форвардом своей команды Каримом Бензема.

Как информирует Diario Gol, босс королевского клуба окончательно разочаровался в действиях 29-летнего француза в матчах текущего сезона. При этом Перес уже поставил в известность о своих планах главного тренера команды Зинедина Зидана, который выступает против продажи своего соотечественника.

Напомним, защитник "Реала" может продолжить карьеру в Бундеслиге. | soccernews.ru

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