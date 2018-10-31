Перес намерен сделать два дорогостоящих приобретения, чтобы сформировать новое атакующее трио "Реала"

3 Теги реал мадридфлорентино пересхарри кейннеймарэден азар

Перес намерен сделать два дорогостоящих приобретения, чтобы сформировать новое атакующее трио "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен сделать два дорогостоящих приобретения, чтобы сформировать новое атакующее трио в своей команде.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба рассчитывает заполучить форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна и кого-то из пары - Неймара (ПСЖ) или Эдена Азара ("Челси"). Предположительно, эти трансферы могут обойтись королевскому клубу в 400-500 миллионов евро.

Напомним, в "Реале" определили еще одного кандидата на замену Лопетеги. | soccernews.ru

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Комментарии
ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Надо брать Хару из сборной Чили,пальцы в задницу всеж кто-то должен сувать

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

пока португальский гомик пальцы в жопу всем в Реале загонял, то и результаты были

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РОНАЛДУ ПИДОР ВОНЮЧИЙ

Всё равно Реалу крышка!

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