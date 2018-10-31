Перес намерен сделать два дорогостоящих приобретения, чтобы сформировать новое атакующее трио "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен сделать два дорогостоящих приобретения, чтобы сформировать новое атакующее трио в своей команде.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба рассчитывает заполучить форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна и кого-то из пары - Неймара (ПСЖ) или Эдена Азара ("Челси"). Предположительно, эти трансферы могут обойтись королевскому клубу в 400-500 миллионов евро.

Напомним, в "Реале" определили еще одного кандидата на замену Лопетеги. | soccernews.ru