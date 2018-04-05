Перес намерен сформировать новое звездное атакующее трио в "Реале"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен сформировать новое звездное атакующее трио в своей команде.

Так, по сведениям испанской пресы, босс королевского клуба рассчитывает уже ближайшим летом подписать двух вингеров из АПЛ - Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси"). Египтянин и бельгиец должны будут стать заменой Гарету Бэйлу и Кариму Бензема, с которыми "сливочные" планируют расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Реал" интересуется тремя игроками "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru