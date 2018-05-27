Перес намерен сохранить в "Реале" Бэйла, Бензема и Наваса

Теги флорентино пересреал мадридкарим бенземагарет бэйлкейлор навас

Перес намерен сохранить в "Реале" Бэйла, Бензема и НавасаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес остался доволен игрой своей команды в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Так, по сведениям испанской прессы, под впечатлением от вчерашней игры босс королевского клуба изменил свое решение по трем игрокам. Теперь Перес намерен сохранить в команде на следующий сезон голкипера "сливочных" Кейлора Наваса, их вингера Гарета Бэйла и форварда Карима Бензема, с которыми он планировал расстаться.

Напомним, Перес похвалил Бэйла и Бензема. | soccernews.ru

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