Перес намерен совершить самый громкий трансфер в истории "Реала" до конца текущей недели

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен совершить самый громкий трансфер в истории своего клуба до конца текущей недели.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба намерен ускорить переговоры по форварду "Монако" Килиану Мбаппе, дабы удовлетворить требование главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, который пожелал завершить комплектование своей команды до начала первого предсезонного сбора.

Напомним, Перес уже встретился с семьей Мбаппе. | soccernews.ru