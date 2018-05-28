Перес намерен укрепить полузащиту "Реала" топовым игроком

Теги ювентусреал мадридмиралем пьяничфлорентино перес

Перес намерен укрепить полузащиту "Реала" топовым игрокомПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес нацелился на полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Согласно информации испанской прессы, босс королевского клуба уже готовит предложение по 28-летнему хавбеку "старой синьоры". В боснийце Перес видит игрока, способного стать достойной заменой ключевым игрокам середины поля своей команды Луке Модричу и Тони Кроосу.

Напомним, Роналду готов поставить "Реалу" условия. | soccernews.ru

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