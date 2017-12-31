Перес намерен укрепить полузащиту "Реала" звездой из АПЛ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен укрепить полузащиту своей команды одной из звезд английской Премьер-Лиги.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба уже определился с приоритетными кандидатами на эту роль. По мнению президента, в его команду отлично впишутся Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Деле Алли ("Тоттенхэм"). На приобретение одного из них Перес готов будет выделить следующим летом 100 миллионов евро.

Напомним, "Реал" вышел из отпуска. | soccernews.ru