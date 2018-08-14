Перес намерен увеличить предложение по Пьяничу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен увеличить предложение по ведущему полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба вовсе не планирует отступать от своих намерений заполучить боснийца. Уже в ближайшее время он будет готов предпринять новую попытку заполучить 28-летнего хавбека "старой синьоры".

Напомним, первое предложение "Реала" в размере 60-ти миллионов евро по Пьяничу "Ювентус" отклонил. | soccernews.ru