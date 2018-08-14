Перес намерен увеличить предложение по Пьяничу

Теги реал мадридмиралем пьяничювентусфлорентино перес

Перес намерен увеличить предложение по ПьяничуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен увеличить предложение по ведущему полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба вовсе не планирует отступать от своих намерений заполучить боснийца. Уже в ближайшее время он будет готов предпринять новую попытку заполучить 28-летнего хавбека "старой синьоры".

Напомним, первое предложение "Реала" в размере 60-ти миллионов евро по Пьяничу "Ювентус" отклонил. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов