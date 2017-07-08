Перес намерен увеличить сумму отступных за Асенсио до сумасшедшего размера
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен предпринять попытки сохранить вингера своей команды Марко Асенсио на долгие годы.
Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба готовит для перспективного футболиста, которым интересуется миланский "Интер", новый шестилетний контракт. При этом Перес будет готов не только существенно повысить оклад самому игроку, но и установить размер суммы отступных за него на уровне 300 миллионов евро.
Напомним, Себальос согласовал условия личного контракта с "Реалом". | soccernews.ru
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|Команда
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|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
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|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
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|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
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|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20