Перес намерен уже зимой укрепить оборону "Реала" топовым защитником

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен уже в зимнее трансферное окно укрепить оборону своей команды.

Так, согласно сведениям goal.com со ссылкой на испанскую прессу, в январе босс королевского клуба рассчитывает подписать защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра. Однако наставник "сливочных" Хулен Лопетеги не заинтересован в подписании новых игроков по ходу сезона. Над укреплением состава он предпочитает поработать следующим летом.

Напомним, агент Конте опроверг контакты своего клиента с "Реалом". | soccernews.ru