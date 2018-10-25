Перес намерен уже зимой укрепить оборону "Реала" топовым защитником

2 Теги реал мадридфлорентино пересмилан шкриньярхулен лопетегиинтер милан

Перес намерен уже зимой укрепить оборону "Реала" топовым защитникомПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен уже в зимнее трансферное окно укрепить оборону своей команды.

Так, согласно сведениям goal.com со ссылкой на испанскую прессу, в январе босс королевского клуба рассчитывает подписать защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра. Однако наставник "сливочных" Хулен Лопетеги не заинтересован в подписании новых игроков по ходу сезона. Над укреплением состава он предпочитает поработать следующим летом.

Напомним,  агент Конте опроверг контакты своего клиента с "Реалом". | soccernews.ru

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Комментарии

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Фанат РМ

Лазел ща по другому сайту там тоже пишут,что Вахтанг ДЫРЯВЫЙ

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виктор

так хулен уже будет в понеделник будет без работен

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