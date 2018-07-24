Перес намерен вернуть Хамеса в "Реал"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен вернуть полузащитника своей команды Хамеса Родригеса, выступающего в настоящее время за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды, на "Сантьяго Бернабеу".

Так по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба планирует заполучить 27-летнего хавбека уже следующим летом, когда истечет срок действия арендного соглашения с немецким грандом. Если же по его завершению чемпионы Германии будут готовы активировать пункт о выкупе контракта колумбийца, Перес использует свое право разорвать договор с выплатой "Баварии" компенсации за свои действия.

Напомним, стали известны даты проведения Эль Класико. | soccernews.ru