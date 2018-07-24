Перес намерен вернуть Хамеса в "Реал"

Теги реал мадридбавария мюнхенфлорентино пересхамес родригес

Перес намерен вернуть Хамеса в "Реал"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен вернуть полузащитника своей команды Хамеса Родригеса, выступающего в настоящее время за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды, на "Сантьяго Бернабеу".

Так по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба планирует заполучить 27-летнего хавбека уже следующим летом, когда истечет срок действия арендного соглашения с немецким грандом. Если же по его завершению чемпионы Германии будут готовы активировать пункт о выкупе контракта колумбийца, Перес использует свое право разорвать договор с выплатой "Баварии" компенсации за свои действия.

Напомним,  стали известны даты проведения Эль Класико. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов