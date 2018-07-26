Перес намерен заменить Ковачича хавбеком сборной Испании
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже смирился со скорым уходом из его команды полузащитника Матео Ковачича.
Однако, как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассчитывает продать 24-летнего хорвата как можно дороже, чтобы выручить средства на покупку для него замены - хавбека мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.
Напомним, "Реал" готовит 80-миллионное предложение по игроку сборной Испании. | soccernews.ru
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