Перес нарушил джентльменское соглашение и отказался продать Роналду в "Ювентус"

Президент "Реала" Флорентино Перес нарушил джентльменское соглашение и отказался продать нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус" за 100 миллионов евро.

Об этом сообщают болельщики "Ювентуса". По их информации, трансфер уже не состоится.

33-летний португалец в прошлом сезоне сыграл за "Реал" 44 матча, в которых забил 44 мяча при восьми голевых передачах.

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