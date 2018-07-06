Перес нарушил джентльменское соглашение и отказался продать Роналду в "Ювентус"

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

Перес нарушил джентльменское соглашение и отказался продать Роналду в "Ювентус"Президент "Реала" Флорентино Перес нарушил джентльменское соглашение и отказался продать нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус" за 100 миллионов евро.

Об этом сообщают болельщики "Ювентуса". По их информации, трансфер уже не состоится.

33-летний португалец в прошлом сезоне сыграл за "Реал" 44 матча, в которых забил 44 мяча при восьми голевых передачах.

Читайте:  Ровно 9 лет назад "Реал" представил болельщикам Роналду  | soccernews.ru

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