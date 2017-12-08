Перес: "Наряду с Ди Стефано Роналду является лучшим игроком в истории"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о выигрыше форвардом его команды Криштиану Роналду очередного "Золотого мяча".

" Криштиану является лучшим игроком в истории наряду с Ди Стефано, он - его наследник, после него наступит новый этап в развитии клуба. М ы растем для того, чтобы побеждать, и поэтому в нашей истории было много чемпионов и много "Золотых мячей". Между Мадридом и "Золотым мячом" есть прекрасная история любви", - цитирует Переса Marca.

Напомним, Пеле поздравил Роналду с выигрышем очередного "Золотого мяча". | soccernews.ru