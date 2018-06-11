Перес нашел замену для Модрича в Италии

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с приоритетным кандидатом на замену полузащитнику своей команды Луке Модричу, которому ближайшей осенью исполнится уже 33 года.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой хорвату босс королевского клуба выбрал хавбека туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича, трансфер которого оценивается в 80 миллионов евро.

Напомним, Модрич променял бы некоторые трофеи, выигранные с "Реалом", на успех со сборной Хорватии. | soccernews.ru