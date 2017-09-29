Перес настаивает на реформировании Федерации футбола Испании

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил о необходимости реформирования Федерации футбола Испании.

"Федерация должна меняться и модернизироваться. В последних турах каждого сезона мы наблюдаем странные вещи. Нужно это прекратить и изменить систему, потому что нынешнее положение дел ставит испанский футбол в невыгодное положение. После последних Класико разговоров о футболе было не так много, и это плохо, все это понимают. Я обсуждал судейство всего один раз, и сейчас самое время помочь им" - цитирует Переса Marca.

Стоит отметить, что в начале текущего сезона "Реал" неоднократно высказывал недовольство судейством в Примере.

Не пропустите: "Реал" пропишет в новом контракте Асенсио внушительную сумму отступных. | http://soccernews.ru