Перес настаивает на реформировании Федерации футбола Испании

Теги реал мадридфлорентино перес

Перес настаивает на реформировании Федерации футбола Испании

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил о необходимости реформирования Федерации футбола Испании.

"Федерация должна меняться и модернизироваться. В последних турах каждого сезона мы наблюдаем странные вещи. Нужно это прекратить и изменить систему, потому что нынешнее положение дел ставит испанский футбол в невыгодное положение. После последних Класико разговоров о футболе было не так много, и это плохо, все это понимают. Я обсуждал судейство всего один раз, и сейчас самое время помочь им" - цитирует Переса Marca.

Стоит отметить, что в начале текущего сезона "Реал" неоднократно высказывал недовольство судейством в Примере.

Не пропустите: "Реал" пропишет в новом контракте Асенсио внушительную сумму отступных. | http://soccernews.ru

комментарии
Пес

Зато в ЛЧ все судьи закрывают глаза на ваши исполнения.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 6 18
2 Атлетико Мадрид 6 14
3 Севилья 6 13
4 Валенсия 6 12
5 Бетис 6 12
6 Реал Мадрид 6 11
7 Леганес 6 10
8 Реал Сосьедад 6 9
9 Леванте 6 9
10 Хетафе 6 8
11 Сельта Виго 7 8
12 Атлетик Бильбао 6 8
13 Эспаньол 6 8
14 Вильярреал 6 7
15 Жирона 7 6
16 Лас Пальмас 6 6
17 Эйбар 6 6
18 Депортиво Ла-Корунья 6 4
19 Малага 6 1
20 Алавес 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов